Début : 2025-06-14 15:00:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

2025-06-14

Venez vivre une expérience culinaire en compagnie de Nadia du Jardin d’Arrel et d’Astrid, cuisinière nature. Cet atelier d’initiation à la cuisine avec les eaux florales vous plongera dans un univers de saveurs délicates et surprenantes. Entre recettes salées et sucrées, boissons fleuries, astuces gourmandes et moments de partage, vous apprendrez à intégrer les eaux florales dans votre cuisine du quotidien. L’atelier se terminera par une dégustation conviviale.

Réservation obligatoire par mail ou par téléphone. .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 80 20 15 jardindarrel@gmail.com

