Initiation à la dabkeh | Ateliers de danse L’Institut du Monde Arabe Paris

Présente dans la culture levantine (libanaise, syrienne, palestinienne, jordanienne), mais aussi irakienne, yéménite, turque, arménienne et kurde, la dabkeh est une danse de groupe traditionnelle pratiquée lors de célébrations communautaires et de rassemblements festifs. Elle est souvent exécutée lors de mariages, de festivals et autres événements spéciaux.

Les danseurs se tiennent en ligne droite ou en demi-cercle, en se serrant les mains et les épaules pour indiquer leur cohésion. Les mouvements consistent à sauter et à frapper le sol avec les pieds. Dabkeh vient de dabka qui signifie « coup de pied », faisant référence aux mouvements rapides et rythmiques des pieds qui caractérisent cette danse.

Profondément enracinée dans l’histoire des peuples du Moyen-Orient, cette danse est considérée comme une forme d’expression culturelle mais aussi de résistance. Elle est un moyen pour les communautés de préserver leur identité, de transmettre leurs traditions et de célébrer leur histoire commune.

Dabké Tania

Après s’être formée à différents styles de danse, Tania Salibi El Khoury se consacre depuis 2020 à la transmission de la dabkeh, danse collective emblématique du Levant. Dans ses ateliers, elle partage l’énergie, la convivialité et la tradition.

Souraya Baghdadi

Mardi 2, mercredi 3 et samedi 6 décembre de 18h30 à 20h, Salle du haut conseil (niveau 9)

Jeudi 4 et vendredi 5 décembre de 18h30 à 20h, Rotonde du musée (entrée par le niveau 7)

Dimanche 7 décembre de 14h à 15h30, Rotonde du musée (entrée par le niveau 7)

Restitution : dimanche 7 décembre de 15h30 à 16h30, Salle du Haut Conseil (niveau 9)

« L’IMA fait son festival ! » vous invite à vous initier à la dabkeh, danse profondément ancrée dans l’histoire des peuples du Moyen-Orient ; et, si cela vous tente, à vous produire en public lors d’une restitution des ateliers d’initiation au cœur du Musée.

Du mardi 02 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

gratuit

Tout public.

L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

https://www.imarabe.org/fr/agenda/ateliers-activites-et-stages/initiation-dabkeh-ateliers-danse +33140513838