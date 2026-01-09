Initiation à la danse africaine Salle des fêtes Clion

Initiation à la danse africaine

Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Clion Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Initiation à la danse africaine proposée par Neneh et ses musiciens

Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 32 41 82 apesaintclionac@gmail.com

English :

Introduction to African dance by Neneh and her musicians

