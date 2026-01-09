Initiation à la danse africaine Salle des fêtes Clion
Initiation à la danse africaine Salle des fêtes Clion samedi 17 janvier 2026.
Initiation à la danse africaine
Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Clion Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Initiation à la danse africaine proposée par Neneh et ses musiciens
.
Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 32 41 82 apesaintclionac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Introduction to African dance by Neneh and her musicians
L’événement Initiation à la danse africaine Clion a été mis à jour le 2026-01-07 par Offices de Tourisme de Jonzac