Initiation à la danse Bollywood Salle des fêtes Saint-Roch

A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Contraction entre BOMBAY (Mumbai) et HOLLYWOOD, le terme « Bollywood » désigne en occident le cinéma indien en général mais également un style de danse haut en couleur.

Sarah Bardeau, professeure de danse et danseuse, vous propose de venir découvrir cet univers joyeux, riche et varié lors d’un atelier dansé.

Salle des fêtes Rue de la baratterie 37390 Saint-Roch Saint-Roch 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairiesaintroch.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 47 56 62 78 »}]

Julien Monmaneix