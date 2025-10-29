Initiation à la danse bretonne Hall Rennes
Initiation à la danse bretonne Hall Rennes mercredi 29 octobre 2025.
Initiation à la danse bretonne Hall Rennes Mercredi 29 octobre, 14h30, 15h45 Ille-et-Vilaine
gratuit
Venez vous initier à la danse bretonne avec le Cercle Celtique de Rennes.
Débutants, intermédiaires et confirmés bienvenus !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-29T14:30:00.000+01:00
Fin : 2025-10-29T16:30:00.000+01:00
1
Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine