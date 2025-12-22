Initiation à la danse contemporaine | atelier avec Arthur Bateau, l’Archipel Fouesnant

Initiation à la danse contemporaine | atelier avec Arthur Bateau

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2026-01-28 14:00:00

fin : 2026-01-28 15:30:00

2026-01-28

Et bien dansez maintenant ! , un cycle d’initiation à la danse

Cette saison, l’Archipel fait la part belle à la danse, notamment contemporaine. En parallèle d’un cycle de spectacles, nous vous proposons plusieurs rendez-vous pour danser aux côtés des danseur·euse·s et chorégraphes.

– Samedi 8 novembre à 10h30 atelier avec Thierry Micoin, chorégraphe du spectacle Lutte·s

– Mercredi 28 janvier à 14h00 atelier avec Arthur Bateau, danseur au sein du spectacle Tendre Carcasse

– Mercredi 25 mars à 18h30 atelier avec un·e danseur·euse du spectacle Les yeux fermés

– Mercredi 13 mai à 14h00 atelier avec un·e danseur·euse du London City Ballet

Pour qui ?

Pour celles et ceux qui en ont rêvé et qui n’ont jamais osé… Pour celles et ceux qui en rêvent encore, confortablement installés dans un fauteuil à regarder un spectacle de danse… Pour celles et ceux qui ont dansé ou qui dansent encore… Bref, pour tous, dès 12 ans. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

