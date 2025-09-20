Initiation à la danse du Kost ar c’hoat Les Halles de Gouarec Gouarec

Initiation à la danse du Kost ar c’hoat Samedi 20 septembre, 14h00 Les Halles de Gouarec Côtes-d’Armor

Buvette et petite restauration sur place

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’association Gouarec animation organise pour les Journées Européennes du Patrimoine, une initiation au Kost ar c’hoat avec les Danseriens Bro An Doré, les sonneurs Mado et Gilbert et le groupe Diavanoz pour un Fest-Deiz

Les Halles de Gouarec Rue des Halles 22570 Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne Il y a des halles à cet emplacement à Gouarec depuis le 16e siècle et la partie centrale de l’actuel édifice est probablement un vestige de la construction de cette époque. Les pavillons de part et d’autres ont été ajoutés à la fin du 19e siècle, alors que la municipalité vient d’acheter les halles, appartenant jusque-là à la famille de Rohan. Par la suite l’espace à été muré pour en faire une salle des fêtes et les étages des pavillons ont servi de salles de classe. L’état de la fin du 19e siècle a finalement été restitué en 2013.

Gouarec animation