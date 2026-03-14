Initiation à la danse en ligne DABKE Salle de danse Thiviers
Initiation à la danse en ligne DABKE Salle de danse Thiviers dimanche 19 avril 2026.
Initiation à la danse en ligne DABKE
Salle de danse Rue des Récollets Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
3h d’initiation à la dans DABKE avec Tania.Venez découvrir ce folklore libanais dans cette danse en ligne. Hommes et femmes sont les bienvenus. .
Salle de danse Rue des Récollets Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Initiation à la danse en ligne DABKE
L’événement Initiation à la danse en ligne DABKE Thiviers a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère