Initiation à la danse et bal participatif d’époque Maison de Chateaubriand Châtenay-Malabry

Initiation à la danse et bal participatif d’époque Maison de Chateaubriand Châtenay-Malabry dimanche 21 septembre 2025.

Initiation à la danse et bal participatif d’époque Dimanche 21 septembre, 15h00 Maison de Chateaubriand Hauts-de-Seine

Gratuit et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association Carnets de bal invite les visiteurs à découvrir et s’initier aux danses pratiquées sous l’Empire ; elle propose aussi deux ateliers dédiés aux enfants à 15h et à 16h et clôture la journée par un bal réunissant tous les participants

Maison de Chateaubriand 87 Rue de Châteaubriand, 92290 Châtenay-Malabry, France Châtenay-Malabry 92290 La Butte Rouge Hauts-de-Seine Île-de-France 0149732063 https://vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr [{« lastProcessedAt »: « 2025-08-13T09:09:39.878Z », « data »: [{« eventDuration »: « 1 », « bookingContact »: « reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr », « response »: {« passId »: 339518016, « isPending »: false, « addressId »: 28157}, « venueId »: 151931, « description »: « Lu2019association Carnets de bal invite les visiteurs u00e0 du00e9couvrir et su2019initier aux danses pratiquu00e9es sous lu2019Empire ; elle propose aussi deux ateliers du00e9diu00e9s aux enfants u00e0 15h et u00e0 16h et clu00f4ture la journu00e9e par un bal ru00e9unissant tous les participants.nTout public / dimanche 21 septembre : 15h-18hn », « showType »: « DANSE-CLASSIQUE », « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-13T09:09:39.659Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1705888, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-13T09:09:39.749Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 382916057, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758459600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-13T09:09:39.878Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/339518016 »}] Accès libre

Atelier danse et bal d’époque

© Carnet de Bals