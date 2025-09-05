Initiation à la danse et musique bretonne par le cercle celtique La Javelle du Pays d’Ancenis Salle de la Corderie Ancenis-Saint-Géréon

Salle de la Corderie Rue Alexis Carrel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-09-05 19:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19

Venez vous initier à la danse bretonne !

Le cercle celtique La Javelle du pays d’Ancenis reprend ses activités le vendredi 5 septembre. Possibilité d’assister aux 3 premières séances sans engagement.

Tous les vendredis, salle de la Corderie, rue Alexis-Carrel à Ancenis. À 19 h, initiation aux pas de base et apprentissage de nouvelles danses. Débutants ou non. À 20 h, séance loisirs, répertoire varié avec nos musiciens ou sur musique enregistrée. 21 h, préparation chorégraphies en vue de prestations costumées.

Pour les ateliers chant, musique et apprentissage de la veuze, contacter Thérèse au 06 74 99 69 42. lajavelledupaysdancenis@hotmail.fr, www.lajavelle.org. .

Salle de la Corderie Rue Alexis Carrel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire lajavelledupaysdancenis@hotmail.fr

English :

Come and try your hand at Breton dancing!

German :

Kommen Sie und lernen Sie den bretonischen Tanz kennen!

Italiano :

Venite a cimentarvi nelle danze bretoni!

Espanol :

Ven a probar la danza bretona

