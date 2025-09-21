Initiation à la danse Kathak Le Mandapa Paris

Dans le cadre des 50 ans du Mandapa

Découvrez le Kathak, danse classique du nord de l’Inde, avec la danseuse et chorégraphe Isabelle Anna, formée à l’Académie Kathak Kendra de New Delhi, auprès du maître Pt. Jaikishan Maharaj, et l’une des rares occidentales reconnue par le gouvernement indien.

Le Kathak, dont le nom vient de « Katha » (histoire), est un art narratif issu des anciens conteurs indiens, les « Kathakars ». Ces derniers utilisaient musique, danse et mime pour raconter des mythes.

Caractérisé par des mouvements de pieds virtuoses (tatkar), des pirouettes rapides (chakkar) et des expressions subtiles (abhinaya), le Kathak se distingue par son mélange unique d’influences hindoues et mogholes.

Historiquement dansée dans les temples, cette forme d’art a évolué dans les cours royales, développant une technique pure (nritta) et l’improvisation. Aujourd’hui, le Kathak continue de fasciner par sa richesse et sa capacité à captiver le public.

Le Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 01 45 89 99 00 Le Mandapa, petit lieu atypique et incontournable des cultures et traditions du monde depuis 1975 (musiques, danses, contes, pour le jeune et le tout public), célébrera ses 50 ans tout au long de la saison 25-26 à travers 50 cultures qui ont marqué l'histoire du lieu. Métro Glacière (ligne 6)

