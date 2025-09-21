Initiation à la danse Mohiniyattam Le Mandapa Paris

Initiation à la danse Mohiniyattam Le Mandapa Paris dimanche 21 septembre 2025.

Initiation à la danse Mohiniyattam Dimanche 21 septembre, 16h00 Le Mandapa Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dans le cadre des 50 ans du Mandapa

Initiation à la danse Mohiniyattam avec Thomas Vo Van Tao, rare interprète masculin formé par Kalamandalam Hymavathi et Dr. Neena Prasad.

Le Mohiniyattam est l’une des dix formes de danses traditionnelles de l’Inde dont le nom se réfère à Mohini, nymphe à l’irrésistible pouvoir enchanteur.

Selon un épisode mythologique, lors du barattage de la mer de lait pour en extraire le nectar d’immortalité, Vishnou aurait pris l’apparence de Mohini pour détourner l’attention des Asuras et donner aux Dévas la victoire.

À l’énoncé de ce subterfuge, Shiva, incrédule, aurait demandé à Vishnou de réitérer son exploit et aurait succombé, lui aussi, au charme de la nymphe.

De là, peut-être, l’ambivalence de ce style tenu pour la contrepartie féminine du Kathakali auquel il emprunte, en particulier, sa gestuelle. Toutefois, le Mohini Attam s’inscrit parmi les danses de soliste et principalement interprétée par des femmes jusqu’à ces dernières années.

Le Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.instagram.com/theatre.mandapa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MWg3NXI1NWxrbXFiZQ==;https://www.facebook.com/share/1CMyUYegLv/;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa/featured [{« type »: « link », « value »: « https://www.centre-mandapa.fr/ »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-09-08T09:45:25.630Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « lemandapa@gmail.com », « response »: {« passId »: 343280011, « isPending »: false, « addressId »: 246202}, « venueId »: 151931, « description »: « Initiation u00e0 la danse Mohiniyattam avec Thomas Vo Van Tao, rare interpru00e8te masculin formu00e9 par Kalamandalam Hymavathi et Dr. Neena Prasad. nLe Mohiniyattam est lu2019une des dix formes de danses traditionnelles de lu2019Inde dont le nom se ru00e9fu00e8re u00e0 Mohini, nymphe u00e0 lu2019irru00e9sistible pouvoir enchanteur.nSelon un u00e9pisode mythologique, lors du barattage de la mer de lait pour en extraire le nectar du2019immortalitu00e9, Vishnou aurait pris lu2019apparence de Mohini pour du00e9tourner lu2019attention des Asuras et donner aux Du00e9vas la victoire.nu00c0 lu2019u00e9noncu00e9 de ce subterfuge, Shiva, incru00e9dule, aurait demandu00e9 u00e0 Vishnou de ru00e9itu00e9rer son exploit et aurait succombu00e9, lui aussi, au charme de la nymphe.nDe lu00e0, peut-u00eatre, lu2019ambivalence de ce style tenu pour la contrepartie fu00e9minine du Kathakali auquel il emprunte, en particulier, sa gestuelle. Toutefois, le Mohini Attam su2019inscrit parmi les danses de soliste et principalement interpru00e9tu00e9e par des femmes jusquu2019u00e0 ces derniu00e8res annu00e9es. », « bookingEmail »: « lemandapa@gmail.com », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-08T09:45:25.400Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1744282, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-08T09:45:25.479Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 387184606, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 5, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758463200000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-08T09:45:25.629Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/343280011 »}] Le Mandapa, petit lieu atypique et incontournable des cultures et traditions du monde depuis 1975 (musiques, danses, contes, pour le jeune et le tout public), célébrera ses 50 ans tout au long de la saison 25-26 à travers 50 cultures qui ont marqué l’histoire du lieu. Métro Glacière (ligne 6)

Dans le cadre des 50 ans du Mandapa

Mandapa