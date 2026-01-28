Initiation à la danse Place de la République Redon

Initiation à la danse

Place de la République Office de Tourisme du Pays de Redon Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

2026-02-25

L’Office de Tourisme du Pays de Redon, avec la participation du Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine, vous propose de découvrir la Ridée 6 temps lors d’un moment convivial, animé par Guy Lebarbenchon.

Sur réservation. A partir de 12 ans. .

Place de la République Office de Tourisme du Pays de Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 06 04

