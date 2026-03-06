Initiation à la danse traditionnelle indienne en breton Crêche Ti Liou Pont-l’Abbé
Initiation à la danse traditionnelle indienne en breton Crêche Ti Liou Pont-l’Abbé samedi 7 mars 2026.
Initiation à la danse traditionnelle indienne en breton
Crêche Ti Liou 2A Rue du Méjou Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Tañva an dañs indian gant Yvon Bourlès hag Harjit Singh, sal motrisite magouri Ti-Liou, Pont’n-Abad
Digor d’an holl, adalek 10 vloaz
Initiation à la danse traditionnelle indienne avec Yvon Bourlès et Harjit Singh, salle de motricité de la crèche Ti-Liou, Pont-L’Abbé
Ouvert à tous à partir de 10 ans
.
Crêche Ti Liou 2A Rue du Méjou Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 84 84 84 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation à la danse traditionnelle indienne en breton
L’événement Initiation à la danse traditionnelle indienne en breton Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Destination Pays Bigouden