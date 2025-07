Initiation à la danse voltige Parc de la mairie Les Eyzies

Initiation à la danse voltige

Parc de la mairie 2 Avenue de la préhistoire Les Eyzies Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-23 2025-07-25 2025-07-27

Initiation à la danse voltige. Pour enfants (dès 4 ans), ados et adultes. Réservez votre créneau horaire auprès de la Cie Alix ô Pays des Merveilles. Durée 30 minutes. Prix flex.

Parc de la mairie 2 Avenue de la préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 64 95 32

English :

Introduction to acrobatic dance. For children (from age 4), teenagers and adults. Book your time slot with Cie Alix ô Pays des Merveilles. Duration: 30 minutes. Flex.

German : Initiation à la danse voltige

Einführung in den Voltigiertanz. Für Kinder (ab 4 Jahren), Jugendliche und Erwachsene. Reservieren Sie Ihren Zeitslot bei der Cie Alix ô Pays des Merveilles. Dauer 30 Minuten. Preis flex.

Italiano :

Introduzione alla danza acrobatica. Per bambini (a partire dai 4 anni), adolescenti e adulti. Prenotate la vostra fascia oraria presso la Cie Alix ô Pays des Merveilles. Durata 30 minuti. Prezzo flessibile.

Espanol : Initiation à la danse voltige

Iniciación a la danza acrobática. Para niños (a partir de 4 años), adolescentes y adultos. Reserve su plaza con la Cie Alix ô Pays des Merveilles. Duración: 30 minutos. Precio flexible.

