INITIATION À LA DÉGUSTATION AU GAZETTE CAFÉ Montpellier

Envie d’apprendre à déguster sans te prendre la tête ?

Rendez-vous au Gazette Café pour 2h d’initiation on observe, on sent, on goûte et on met enfin des mots sur ses sensations !

Au programme les bases de la dégustation et de la vinification, jeu d’arômes & saveurs, et dégustation commentée de 5 vins du Languedoc.

Attention, tu risques de devenir celui/celle qui “sent tout”

De 19h00 à 21h00

45€ personne

Sur inscription .

6 Rue Levat Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Would you like to learn how to taste without worrying?

Come to the Gazette Café for a 2-hour introduction: observe, smell, taste and finally put your sensations into words!

On the program: the basics of tasting and winemaking, a game of aromas & flavors, and a commented tasting of 5 Languedoc wines.

