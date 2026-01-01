Initiation à la dégustation Chançay

Initiation à la dégustation

Charmigny Chançay Indre-et-Loire

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-01-31 2026-02-07 2026-02-21 2026-02-28 2026-05-02

Que diriez-vous d’une initiation à la dégustation œnologique ? De quoi affûter vos papilles.

Venez affuter vos narines et vos papilles et découvrir les bases de la dégustation œnologique. L’objectif de cette dégustation est de vous donner les clés pour analyser un vin, en apprécier les qualités (ou en repérer les défauts) et en parler en utilisant un vocabulaire approprié pour mettre des mots sur vos sensations. Des ateliers sensoriels vous permettront de découvrir de quelle façon nos 5 sens sont sollicités lors de la dégustation d’un vin et quelles sont les différentes phases de la dégustation. Vous vous entraînerez notamment à reconnaître les arômes des vins. Nous mettrons ensuite en application lors d’une dégustation commentée de 6 vins et mets en accord, qui sera aussi l’occasion d’aborder le thème des accords mets et vins. .

Charmigny Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 52 16 97 07 rdvdanslesvignes@gmail.com

English : Initiation to wine tasting

At the heart of the Loire Valley, in the village of Chançay, between Tours and Amboise, come and meet Myriam, the granddaughter and wife of winemakers, and live a complete wine experience at the heart of her family’s winery, in the vineyard of Vouvray.

