Initiation à la dégustation de vin Bâtiment 25 Limoges

Initiation à la dégustation de vin

Tarif : 0 – 0 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Envie de mieux comprendre le vin et de savoir en parler ?

Participez à un atelier convivial autour de 2 vins blancs et 2 vins rouges, et découvrez les différentes étapes de la dégustation — visuelle, olfactive et gustative — pour apprendre à décrypter les vins et à mettre des mots sur vos sensations.

Pas besoin d’être expert — juste curieux et prêt à savourer un bon moment autour du vin !

Réservation obligatoire auprès des organisateurs (en lien). .

Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 07 07 25

L’événement Initiation à la dégustation de vin Limoges a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Limoges Métropole