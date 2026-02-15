Initiation à la dégustation de vin Bâtiment 25 Limoges
Initiation à la dégustation de vin Bâtiment 25 Limoges vendredi 27 février 2026.
Initiation à la dégustation de vin
Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Envie de mieux comprendre le vin et de savoir en parler ?
Participez à un atelier convivial autour de 2 vins blancs et 2 vins rouges, et découvrez les différentes étapes de la dégustation — visuelle, olfactive et gustative — pour apprendre à décrypter les vins et à mettre des mots sur vos sensations.
Pas besoin d’être expert — juste curieux et prêt à savourer un bon moment autour du vin !
Réservation obligatoire auprès des organisateurs (en lien). .
Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 07 07 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation à la dégustation de vin
L’événement Initiation à la dégustation de vin Limoges a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Limoges Métropole