Initiation à la Dégustation des Vins Pays de Belvès

Petite salle de la Mairie Pays de Belvès

Séance animée par ALAIN ROSIER;

Meilleur sommelier de France 1976 Meilleur sommelier du monde 1986, médaille de bronze.

Chaque participant apportera une bouteille de son choix. Auberge espagnole partagée en fin de séance.

Renseignements & Inscriptions 06 16 84 33 97 sms

Thèmes abordés Initiation à la dégustation des vins (lecture et interprétation)

Historique, climat, sols, cépages, notion de qualité et de typicité.

Analyse des vins, état actuel, potentiel de garde.

Accords mets-vins.

Température de service.

Petite salle de la Mairie Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 84 33 97 belvesnature@gmail.com

English : Initiation à la Dégustation des Vins

Hosted by ALAIN ROSIER;

Best Sommelier of France 1976 Best Sommelier of the World 1986, bronze medal.

Each participant will bring a bottle of his or her choice. Spanish meal shared at the end of the session.

Information & Registration: 06 16 84 33 97 sms

German : Initiation à la Dégustation des Vins

Sitzung unter der Leitung von ALAIN ROSIER;

Bester Sommelier Frankreichs 1976 Bester Sommelier der Welt 1986, Bronzemedaille.

Jeder Teilnehmer bringt eine Flasche seiner Wahl mit. Gemeinsame Auberge espagnole am Ende der Sitzung.

Informationen und Anmeldungen: 06 16 84 33 97 sms

Italiano :

Ospitato da ALAIN ROSIER;

Miglior Sommelier di Francia 1976 Miglior Sommelier del Mondo 1986, medaglia di bronzo.

Ogni partecipante porterà una bottiglia a sua scelta. Alla fine della sessione verrà servito un pasto spagnolo.

Informazioni e iscrizioni: 06 16 84 33 97 sms

Espanol : Initiation à la Dégustation des Vins

Presentado por ALAIN ROSIER;

Mejor Sumiller de Francia 1976 Mejor Sumiller del Mundo 1986, medalla de bronce.

Cada participante traerá una botella de su elección. Al final de la sesión se servirá una comida española.

Información e inscripción: 06 16 84 33 97 sms

