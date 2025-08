Initiation à la Dégustation des Vins Les Bouteilles Valence

Initiation à la Dégustation des Vins Les Bouteilles Valence dimanche 5 octobre 2025.

Initiation à la Dégustation des Vins

Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-05

fin : 2025-10-12

2025-10-05 2025-10-12 2025-10-19

Approche globale de la dégustation en 3 séances analyse organoleptique (savoir parler du vin), étude des cépages, des régions viticoles, approche de l’oenologie, comprendre les accords avec les mets.

Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 89 87 37 contact@muscadelle-patchouli.fr

English :

Global approach to tasting in 3 sessions: organoleptic analysis (knowing how to talk about wine), study of grape varieties and wine-growing regions, approach to oenology, understanding food pairings.

German :

Globale Annäherung an die Weinprobe in 3 Sitzungen: organoleptische Analyse (über den Wein sprechen können), Studium der Rebsorten, der Weinregionen, Annäherung an die Önologie, Verstehen der Kombinationen mit den Speisen.

Italiano :

Approccio completo alla degustazione del vino in 3 sessioni: analisi organolettica (saper parlare del vino), studio dei vitigni e delle regioni vitivinicole, approccio all’enologia, comprensione degli abbinamenti.

Espanol :

Aproximación completa a la cata de vinos en 3 sesiones: análisis organoléptico (saber hablar del vino), estudio de las variedades de uva y de las regiones vitícolas, aproximación a la enología, comprensión de los maridajes.

