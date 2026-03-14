Initiation à la dégustation

L’Entre Deux 2, avenue de Toulon Donchery Ardennes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Rejoignez nous lors de nos ateliers de biérologie et explorez tout ce que vous avez toujours désiré apprendre au sujet de la bière artisanale, sans hésitation. Avec l’aide de notre animateur biérologue, plongez-vous dans l’histoire, les différents styles, les subtilités de la dégustation, et découvrez de nombreuses anecdotes sur les petites et grandes histoires de la bière.

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L’Entre Deux 2, avenue de Toulon Donchery 08350 Ardennes Grand Est

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English :

Join us for our beerology workshops and explore everything you ever wanted to know about craft beer, without hesitation. With the help of our beerologist, immerse yourself in the history, styles and subtleties of beer tasting, and discover many anecdotes about the great and small stories of beer.

L’événement Initiation à la dégustation Donchery a été mis à jour le 2026-03-13 par Ardennes Tourisme