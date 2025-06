Initiation à la fabrication artisanale de papier. à l’ atelier la Brouillonnerie – Crest 21 juin 2025 13:00

Drôme

Initiation à la fabrication artisanale de papier. à l’ atelier la Brouillonnerie 21 rue Archinard Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 13:00:00

fin : 2025-06-21 16:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Un moment de partage créatif, sensible et joyeux, où l’on agit sur la matière. Accompagnement enjoué par miel, artiste graphique papetie’re.

.

21 rue Archinard

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mail@mia-miel.fr

English :

A moment of creative, sensitive and joyful sharing, where we act on the material. Accompanied by miel, graphic artist papetie’re.

German :

Ein kreativer, sensibler und fröhlicher Moment des Teilens, bei dem man auf die Materie einwirkt. Verspielte Begleitung durch miel, Grafikkünstlerin papetie’re.

Italiano :

Un momento di condivisione creativa, sensibile e gioiosa, in cui si agisce sul materiale. Accompagnati da miel, artista grafico papetie’re.

Espanol :

Un momento de compartir creativo, sensible y alegre, donde actuamos sobre el material. Acompañado por miel, artista gráfico papetie’re.

