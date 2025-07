initiation à la fabrication artisanale de papier atelier La Brouillonnerie Crest

atelier La Brouillonnerie 21 rue Archinard Crest Drôme

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : Dimanche 2025-07-27 17:00:00

fin : 2025-07-27 20:00:00

2025-07-27

✉️ ATELIER PAPIER. Tu aimes tout faire toi-même ?

Viens expérimenter la pulpe à papier, et former tes propres feuilles de papier d’art ) Un moment de partage créatif, sensible et joyeux, où l’on agit sur la matière. 100% recyclage et débrouille !

mail@mia-miel.fr

English :

?? PAPER WORKSHOP. Do you like to do everything yourself?

Come and experiment with paper pulp, and form your own sheets of art paper ) A moment of creative, sensitive and joyful sharing, where we act on the material. 100% recycling and resourcefulness!

German :

?? PAPIERWERKSTATT. Du magst es, alles selbst zu machen?

Komm und experimentiere mit Papierbrei und forme deine eigenen Blätter aus Kunstpapier ) Ein kreativer, sensibler und fröhlicher Moment des Austauschs, bei dem man mit der Materie umgeht. 100 % Recycling und Troubleshooting!

Italiano :

?? LABORATORIO DI CARTA. Vi piace fare tutto da soli?

Venite a sperimentare con la pasta di carta e a creare i vostri fogli di carta artistica ) È un modo creativo, sensibile e gioioso per condividere idee e avvicinarsi al materiale. 100% riciclo e risorse!

Espanol :

?? TALLER DE PAPEL. ¿Te gusta hacerlo todo tú mismo?

Ven a experimentar con la pasta de papel y haz tus propias hojas de papel artístico ) Es una forma creativa, sensible y alegre de compartir ideas y familiarizarse con el material. 100% reciclaje e ingenio

