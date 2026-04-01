Initiation à la gemmothérapie D19 Larrau
Initiation à la gemmothérapie D19 Larrau mercredi 15 avril 2026.
Larrau
Initiation à la gemmothérapie
D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 36 – 36 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:45:00
Date(s) :
2026-04-15
Vous êtes attendus à Iraty, en Soule.
Une initiation à la gemmothérapie est proposée. Venez découvrir les propriétés du hêtre. Vous préparerez votre propre macérât de bourgeon de hêtre et vous repartirez avec. À partir de 7 ans, accompagné d’un adulte. Sur réservation. .
D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29
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English : Initiation à la gemmothérapie
L’événement Initiation à la gemmothérapie Larrau a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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