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Initiation à la gemmothérapie D19 Larrau

Initiation à la gemmothérapie D19 Larrau

Initiation à la gemmothérapie D19 Larrau mercredi 15 avril 2026.

Lieu : D19

Adresse : Chalets d'Iraty

Ville : 64560 Larrau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-15T14:30:00

Fin : 2026-04-15T16:45:00

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 36 36

Larrau

Initiation à la gemmothérapie

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 36 – 36 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:45:00

Date(s) :
2026-04-15

Vous êtes attendus à Iraty, en Soule.
Une initiation à la gemmothérapie est proposée. Venez découvrir les propriétés du hêtre. Vous préparerez votre propre macérât de bourgeon de hêtre et vous repartirez avec. À partir de 7 ans, accompagné d’un adulte. Sur réservation.   .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29 

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English : Initiation à la gemmothérapie

L’événement Initiation à la gemmothérapie Larrau a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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