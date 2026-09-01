INITIATION À LA GÉNÉALOGIE AVEC L’ASSOCIATION « AU FIL DU TEMPS » Grenade

Informations pratiques

Grenade

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE AVEC L’ASSOCIATION « AU FIL DU TEMPS »

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Découvrez vos racines, écrivez votre histoire de famille. L’association grenadaine « Au Fil du Temps » propose une découverte de ses activités et de la généalogie le samedi 26 septembre de 10h à 12h à la bibliothèque municipale de Grenade.

Avez-vous déjà songé à retracer votre arbre généalogique ? C’est une passionnante aventure qui peut vous aider à mieux comprendre qui vous êtes et d’où vous venez. Que vous soyez jeune ou plus âgé, seul ou en famille, lancer des recherches généalogiques peut être une belle aventure à partager. Grâce aux nombreux outils et ressources disponibles en ligne, il est aujourd’hui plus facile que jamais de remonter le fil de son histoire familiale.

Embarquez votre famille dans cette aventure, c’est l’occasion de tisser des liens intergénérationnels et de créer de précieux souvenirs. Ensemble, vous pourrez reconstituer votre arbre généalogique, partager vos trouvailles et transmettre ce patrimoine familial. Vous pourriez même dénicher des ancêtres hauts en couleur ou des histoires insoupçonnées ! Venez enquêter et découvrir votre histoire, celle de vos aïeux.

Atelier d’initiation réservée aux personnes majeures pour des raisons administratives.

Sur inscription auprès de la bibliothèque (sur place, ou par téléphone, 05.81.33.02.53 ou courriel : bibliotheque@mairie-grenade.fr)

L’association se réunit tous les samedis de 14h à 17h30, salle Maryse Bastié Espace l’envol à Grenade.

Contact de l’association : lefildutemps31@gmail.com 0 .

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 bibliotheque@mairie-grenade.fr

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English :

Discover your roots; write your family history. The Granada-based association %AB%A0Au Fil du Temps%A0%BB invites you to learn about its activities and genealogy%on Saturday, September 26, from 10 a.m. to 12 p.m. at the Grenade Municipal Library.%A0

L’événement INITIATION À LA GÉNÉALOGIE AVEC L’ASSOCIATION « AU FIL DU TEMPS » Grenade a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE