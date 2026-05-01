Gournay-en-Bray

Initiation à la généalogie

Place d’Armes Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

À la recherche de vos ancêtres un après-midi d’initiation à la généalogie à Gournay-en-Bray

Vous avez toujours voulu remonter le fil de votre histoire familiale mais vous ne savez pas par où commencer ? L’association PHGPB (Patrimoine Histoire & Généalogie en Pays de Bray) organise une séance d’initiation à la généalogie le samedi 30 mai prochain

Retrouver ses racines un jeu de piste passionnant

Que l’on soit débutant curieux ou déjà lancé dans des recherches, la généalogie est bien plus qu’une simple liste de noms c’est une véritable enquête pour comprendre d’où l’on vient. Lors de cet après-midi convivial, les membres de l’association accompagneront les participants pour comprendre les bases des recherches en archives, apprendre à construire son premier arbre généalogique, découvrir les outils numériques et les bases de données en ligne. Apportez vos documents et papiers de famille !

Infos pratiques

Date Samedi 30 mai 2026 de 14h30 à 17h30 (vous arrivez à l’heure que vous voulez !)

Lieu Local de l’association, Place d’Armes (à côté de l’Office de Tourisme), à Gournay-en-Bray. Activité gratuite pour tous. .

Place d’Armes Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 03 91 95 phgpaysdebray@gmail.com

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English : Initiation à la généalogie

L’événement Initiation à la généalogie Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray