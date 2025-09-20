Initiation à la gravure à travers l’inventaire graphique du musée Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse

Initiation à la gravure à travers l’inventaire graphique du musée Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse samedi 20 septembre 2025.

Initiation à la gravure à travers l’inventaire graphique du musée Samedi 20 septembre, 14h00 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. En continu tout l’après-midi, accès dans la limite des places disponibles.

️ Atelier – Initiation à la gravure en taille-douce

Découvrez la technique de la gravure en taille-douce en vous inspirant d’objets issus des collections du musée.

Une activité artistique et sensorielle pour s’initier à l’estampe et à l’art du trait.

À partir de 7 ans, accessible aux enfants accompagnés et aux curieux de tous âges.

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 34 33 17 40 http://www.musee-resistance.haute-garonne.fr Espace de conservation, de collecte et de valorisation, le musée départemental de la Résistance et de la Déportation est également un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective ainsi que les valeurs d’engagement et de solidarité. Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historique, mémorielle et citoyenne.

En 1974, d’anciens résistants et déportés haut-garonnais se sont rassemblés pour créer une association mémorielle et fonder un premier musée associatif. À l’occasion du 50e anniversaire de la libération de Toulouse le 19 août 1994, le Conseil départemental de la Haute-Garonne inaugura le musée départemental de la Résistance et de la Déportation. D’abord mises à disposition du Conseil départemental pour une durée de 10 ans, les collections devinrent la propriété du Conseil départemental de la Haute-Garonne le 31 juillet 2004.

Le musée rouvrit ses portes en février 2020 après 18 mois de travaux, avec un bâtiment, une muséographie et une scénographie repensés. Lieu d’histoire et de patrimoine, le MDR&D est un espace d’expression des luttes et de la citoyenneté d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Adrien Nowak / CD31