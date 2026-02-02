Initiation à la gravure et à l’impression d’estampes Coulounieix-Chamiers

Initiation à la gravure et à l’impression d’estampes

68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-19

Gravure c’est quoi ?

La gravure est une technique artistique qui consiste à creuser un matériau (métal, bois, lino…) pour créer un dessin. Les creux ou les reliefs formés serviront ensuite à imprimer l’image sur du papier.

L’estampe c’est quoi ?

Une estampe est l’image imprimée à partir de cette matrice gravée. C’est le résultat final, obtenu en appliquant de l’encre sur la plaque puis en la pressant contre une feuille. .

