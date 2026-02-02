Initiation à la gravure et à l’impression d’estampes Coulounieix-Chamiers
Initiation à la gravure et à l’impression d’estampes Coulounieix-Chamiers mercredi 11 février 2026.
Initiation à la gravure et à l’impression d’estampes
68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers Dordogne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-19
Gravure c’est quoi ?
La gravure est une technique artistique qui consiste à creuser un matériau (métal, bois, lino…) pour créer un dessin. Les creux ou les reliefs formés serviront ensuite à imprimer l’image sur du papier.
L’estampe c’est quoi ?
Une estampe est l’image imprimée à partir de cette matrice gravée. C’est le résultat final, obtenu en appliquant de l’encre sur la plaque puis en la pressant contre une feuille. .
68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 10 55 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation à la gravure et à l’impression d’estampes
L’événement Initiation à la gravure et à l’impression d’estampes Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux