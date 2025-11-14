Initiation à la greffe par Pépins et Brindilles Sillé-le-Philippe

Initiation à la greffe par Pépins et Brindilles

Lieu dit Trepive Sillé-le-Philippe Sarthe

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : 
Début : 2026-02-21 09:00:00
fin : 2026-02-21 12:30:00

Début : 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-02-21 12:30:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-03-07 2026-03-21 2026-04-18

Initiation à la greffe fruitière

Au cours de ce stage, nous verrons ensemble pourquoi greffe t’on, à quel moment, et par quelle magie cela fonctionne-t-il (Petit secret, entre nous il n’y a pas de magie dans cette histoire, mais c’est sacrément passionnant quand même.). On verra ensemble avec quels outils peut-on greffer, et pourquoi il est probable que vous ayez déjà tout le nécessaire chez vous.

L’initiation débutera par un moment d’échange, autour d’une boisson chaude, après lequel vous aurez l’occasion de pratiquer sur des branches fraiches, pour vous familiariser avec le geste de la greffe Anglaise. Une fois celui-ci maîtrisé, vous passerez au greffage de deux arbres avec lesquels vous pourrez repartir deux arbres greffés par vos soins, donc !

L’inscription est obligatoire, au plus tard une semaine avant le stage, par mail à pépinière.charlot@gmail.com ou par téléphone 07.69.76.11.33

Les sessions sont limitées à 6 participants. Dans l’hypothèse malheureuse où il y aurait moins de 3 inscrits, nous nous réservons la possibilité de reporter. Les participants doivent avoir au moins 15 ans le greffage implique l’utilisation d’outils tranchants.

Frais de participation 50 euros par personne. .

Lieu dit Trepive Sillé-le-Philippe 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 7 69 76 11 33 pepiniere.charlot@gmail.Com

English :

Introduction to fruit grafting

German :

Einführung in die Obstveredelung

Italiano :

Introduzione all’innesto della frutta

Espanol :

Introducción a los injertos frutales

