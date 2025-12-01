Initiation à la harpe et découverte musicale Le Lokal Plouescat

Initiation à la harpe et découverte musicale

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 16:00:00

fin : 2025-12-30 18:00:00

Date(s) :

2025-12-30

À partir de 3 ans.

Sur inscription. .

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59

