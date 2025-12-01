Initiation à la harpe et découverte musicale Le Lokal Plouescat
Initiation à la harpe et découverte musicale Le Lokal Plouescat mardi 30 décembre 2025.
Initiation à la harpe et découverte musicale
Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 16:00:00
fin : 2025-12-30 18:00:00
Date(s) :
2025-12-30
À partir de 3 ans.
Sur inscription. .
Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59
English :
L’événement Initiation à la harpe et découverte musicale Plouescat a été mis à jour le 2025-11-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX