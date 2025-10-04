Initiation à la langue chinoise Médiathèque municipale Châteaudun

Initiation à la langue chinoise Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque municipale Eure-et-Loir

Atelier d’initiation à la langue chinoise

Les participants auront l’occasion de découvrir la langue et l’écriture chinoises avec Yiqing Xu.

À travers des exercices ludiques et créatifs, ils pourront s’initier aux caractères chinois et expérimenter cette écriture fascinante.

À partir de 8 ans, cet atelier allie apprentissage et amusement pour petits et grands curieux.

Médiathèque municipale 36 BOULEVARD GRINDELLE 28200 Châteaudun Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237452354 http://www.mediatheque-chateaudun.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 45 57 38 »}]

