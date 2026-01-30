Initiation à la Langue des Signes Française Bibbliothèque Saint-Pardoux-Soutiers
Initiation à la Langue des Signes Française Bibbliothèque Saint-Pardoux-Soutiers samedi 31 janvier 2026.
Initiation à la Langue des Signes Française
Bibbliothèque 1 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Le samedi 31 janvier de 10h à 12h, la bibliothèque de Saint-Pardoux-Soutiers organise une initiation à la Langue des Signes Française avec la présence de Typhaine
Bruneau, interprète en langue des signes.
L’atelier est ouvert à tout les publics adultes et enfants (à partir de 7 ans).
Inscription par mail biblio@stpardouxsoutiers.fr .
Bibbliothèque 1 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine biblio@stpardouxsoutiers.fr
