Initiation à la Langue des Signes Française Bibbliothèque Saint-Pardoux-Soutiers

Le samedi 31 janvier de 10h à 12h, la bibliothèque de Saint-Pardoux-Soutiers organise une initiation à la Langue des Signes Française avec la présence de Typhaine

Bruneau, interprète en langue des signes.

L’atelier est ouvert à tout les publics adultes et enfants (à partir de 7 ans).

Inscription par mail biblio@stpardouxsoutiers.fr .

