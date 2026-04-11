Initiation à la langue des signes française Salle des Pompes Thury-Harcourt-le-Hom
Initiation à la langue des signes française Salle des Pompes Thury-Harcourt-le-Hom samedi 11 avril 2026.
Thury-Harcourt-le-Hom
Initiation à la langue des signes française
Salle des Pompes 4 Rue Paul Héroult Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
L’association Espace Parents en Suisse Normande vous invite à un atelier gratuit
L’association Espace Parents en Suisse Normande vous invite à un atelier gratuit d’initiation à la langue des signes française. Animé par C. Boulay, orthophoniste. Atelier à destination des parents et/ou futurs parents. Inscription obligatoire, nombre de places limité. .
Salle des Pompes 4 Rue Paul Héroult Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 74 86 67 75
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English : Initiation à la langue des signes française
Espace Parents en Suisse Normande invites you to a free workshop
L’événement Initiation à la langue des signes française Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Suisse Normande
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