Initiation à la langue des signes française Salle des Pompes Thury-Harcourt-le-Hom

Thury-Harcourt-le-Hom

Initiation à la langue des signes française

Salle des Pompes 4 Rue Paul Héroult Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

L’association Espace Parents en Suisse Normande vous invite à un atelier gratuit

L’association Espace Parents en Suisse Normande vous invite à un atelier gratuit d’initiation à la langue des signes française. Animé par C. Boulay, orthophoniste. Atelier à destination des parents et/ou futurs parents. Inscription obligatoire, nombre de places limité. .

Salle des Pompes 4 Rue Paul Héroult Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 74 86 67 75

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English : Initiation à la langue des signes française

Espace Parents en Suisse Normande invites you to a free workshop

L’événement Initiation à la langue des signes française Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Suisse Normande