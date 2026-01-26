Initiation à la langue des signes LSF Espace Boris Vian Montluçon

Initiation à la langue des signes LSF

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2026-02-18 14:15:00

fin : 2026-02-18 15:15:00

2026-02-18

Première approche de la LSF

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45 lsf03100@gmail.com

English :

First approach to LSF

