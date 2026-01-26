Initiation à la langue des signes LSF Espace Boris Vian Montluçon

Initiation à la langue des signes LSF Espace Boris Vian Montluçon mercredi 18 février 2026.

Initiation à la langue des signes LSF

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Première approche de la LSF
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45  lsf03100@gmail.com

English :

First approach to LSF

