Initiation à la Langue des Signes Saison Culturelle Montofrt-sur-Meu Montfort-sur-Meu

Initiation à la Langue des Signes Saison Culturelle Montofrt-sur-Meu

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 18:00:00

fin : 2026-03-04 20:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Le 4 mars de 18h à 20h, dans le cadre de la saison culturelle de Montfort-sur-Meu, Fleur Bigouret vous propose une initiation à la langue des Signes Française à la médiathèque Lagirafe.

Sur inscription. .

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92

