Initiation à la Langue des Signes Saison Culturelle Montofrt-sur-Meu Montfort-sur-Meu
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Le 4 mars de 18h à 20h, dans le cadre de la saison culturelle de Montfort-sur-Meu, Fleur Bigouret vous propose une initiation à la langue des Signes Française à la médiathèque Lagirafe.
Sur inscription. .
