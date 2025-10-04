Initiation à la langue ukrainienne Bibliothèque Drouot Paris

Initiation à la langue ukrainienne Bibliothèque Drouot Paris samedi 4 octobre 2025.

Initiation à la langue ukrainienne Samedi 4 octobre, 16h00 Bibliothèque Drouot Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

En partenariat avec les bibliothèques Pôles de langues du réseau parisien et le Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris (FICEP), la bibliothèque Drouot vous invite à participer au « Jardin des Langues » dans le cadre de la Rentrée des Cultures.Découvrez les bases des langues et cultures du monde entier le temps d’un atelier à la bibliothèque Drouot !

Initiation à la langue ukrainienne, samedi 4 octobre, 16h-17h

Avec l’aimable concours de l’Institut ukrainien de France

Réservation sur place, par téléphone ou par mail : bibliotheque.drouot@paris.fr

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris Paris 75009 Quartier du Faubourg-Montmartre Paris Île-de-France 0142469778 http://bibliotheques.paris.fr [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.drouot@paris.fr »}] [{« link »: « https://www.ficep.info/ »}, {« link »: « https://www.ficep.info/general-1 »}, {« link »: « https://fr.ui.org.ua/lire-lukraine/ »}, {« link »: « mailto:bibliotheque.drouot@paris.fr »}]

Biblis en folie 2025

© Illustration : María Jesús Contreras – Chili / Conception graphique : KIBLIND