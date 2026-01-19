Initiation à la linogravure Atelier Juniors dès 10 ans et Adultes Atelier Boutique Jus de carotte Vichy

Initiation à la linogravure Atelier Juniors dès 10 ans et Adultes

Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

2h30 Juniors dès 10 ans et Adultes

Date : 2026-02-13 et 2026-02-20

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-13 16:30:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-20

La linogravure est une technique de gravure qui permet de créer des impressions à partir d’un bloc de linoléum.

Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

Linocut is an engraving technique that creates prints from a linoleum block.

