Initiation à la lithographie Saint-Pourçain-sur-Sioule 6 juillet 2025 07:00

Allier

Initiation à la lithographie Ancienne cave monastique Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Apprenez la gravure sur pierre avec une presse historique. Un professionnel vous guidera à travers toutes les étapes grainage, dessin, acidification, encrage, et tirage d’images N&B ou couleur. Aucun prérequis n’est nécessaire.

Ancienne cave monastique

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 01 25 32 annie.regond@gmail.com

English :

Learn stone engraving with a historic press. A professional will guide you through all the steps: engraving, drawing, acidification, inking, and printing B&W or color images. No prerequisites required.

German :

Erlernen Sie die Steingravur mit einer historischen Presse. Ein Profi führt Sie durch alle Schritte: Körnung, Zeichnung, Säuerung, Einfärbung und Abzug von S/W- oder Farbbildern. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Italiano :

Imparate l’incisione su pietra con un torchio storico. Un professionista vi guiderà in tutte le fasi: incisione, disegno, acidatura, inchiostrazione e stampa di immagini in bianco e nero o a colori. Non sono richiesti prerequisiti.

Espanol :

Aprenda a grabar en piedra con una prensa histórica. Un profesional le guiará en todas las etapas: grabado, dibujo, acidificación, entintado e impresión de imágenes en blanco y negro o en color. No se requieren requisitos previos.

