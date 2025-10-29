Initiation à la M.A.O. – Musique Assistée par Ordinateur | Saison 25-26 MPAA/Sainte-Blaise Paris

Initiation à la M.A.O. – Musique Assistée par Ordinateur | Saison 25-26 MPAA/Sainte-Blaise Paris mercredi 29 octobre 2025.

Un mercredi par mois, la MPAA vous propose de venir vous essayer à la

Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O) avec Nicolas Sélambin et

Matthieu Bost ingénieurs du son et producteurs au 129H STUDIO.

Chaque

séance est dédiée à un niveau et sera soit consacré à GarageBand

(débutant·e et initié·e) soit à Ableton Live 11 (initié·e). Choisissez

une séance en fonction de votre niveau et de vos objectifs ; Nicolas et

Matthieu auront à cœur de vous accompagner au mieux selon vos besoins.

· PLANNING ·

Mercredi 29 octobre 2025

16h30-18h30 : GarageBand débutant.es | 19h-21h : Garageband intié·es

Mercredi 26 novembre 2025

16h30-18h30 : Ableton | 19h-21h : Garageband débutant.es

Mercredi 17 décembre 2025

16h30-18h30 : Garageband initié·es | 19h-21h Ableton

Mercredi 25 février 2026

16h30-18h30 : Garageband débutant·es | 19h-21h : Garageband initié·es

Mercredi 25 mars 2026

16h30-18h30 : Ableton | 19h-21h : Garageband débutant·es

Mercredi 29 avril 2026

16h30-18h30 : Garageband initié·es | 19h-21h : Ableton

Mercredi 27 mai 2026

16h30-18h30 : Garageband débutant·es | 19h-21h : Garageband initié·es

Mercredi 24 juin 2026

16h30-18h30 : Ableton | 19h-21h : Garageband débutant·es

Attention

à bien choisir votre séance en fonction de votre niveau. En cas

d’absence à une session, aucun remboursement ne pourra être effectué et

il n’y a aucune garantie de pouvoir être reprogrammé·e sur une session

future. Nous vous encourageons donc à bien confirmer votre présence

avant chaque session.

Le planning ci-dessus est susceptible

d’évoluer, merci de vous reporter aux informations indiquées sur le lien

qui s’affichera une fois que vous aurez cliqué sur le bouton

d’inscription.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Comment fonctionne une carte son, un instrument électronique ? Comment réaliser un mixage ?

Du mercredi 29 octobre 2025 au mercredi 24 juin 2026 :

mercredi

de 19h00 à 21h00

payant

La salle de M.A.O est également disponible à la location en accès libre pour 2 euros de l’heure.

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

MPAA/Sainte-Blaise 37-39, rue Saint-Blaise 75020 Paris

+33146349490 saint-blaise@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs