Initiation à la M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur) Espace Philippe Auguste Vernon

Initiation à la M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur)

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Vous avez toujours voulu savoir comment créer facilement un morceau de musique électronique ou de rap ? Appréhender l’ordinateur comme un outil créatif ! Dorénavant les adultes, les enfants, et les jeunes pourront découvrir les nouvelles technologies tout en s’amusant. L’initiation aux techniques de la M.A.O, création ludique de morceaux sur ordinateur, autrement nommé la Musique Assistée par Ordinateur. Les participants doivent suivre les trois sessions.

Une offre qui complète le prêt d’instrument de musique

Depuis 2024, la médiathèque de Vernon, prête gratuitement des instruments. Parmi les 41 packs d’instruments au choix (guitares, pianos électriques, instruments de percussions, …) nous proposons également des claviers MIDI, des synthétiseurs et un looper avec micro tout ce qu’il vous faut pour vous lancer dans la création numérique. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

English : Initiation à la M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur)

L’événement Initiation à la M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur) Vernon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération