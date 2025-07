Initiation à la marche afghane Office de tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie

Initiation à la marche afghane Office de tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie mercredi 30 juillet 2025.

Initiation à la marche afghane

Office de tourisme Avenue de la Ferté Macé Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2025-07-30 09:00:00

fin : 2025-07-30 11:00:00

2025-07-30 2025-08-20 2025-09-10 2025-10-22

Si la course à pied et le vélo ne sont pas votre tasse de thé, nous avons trouvé chaussure à votre pied pour allier mouvement et douceur !

De quoi être revigoré pour le reste de votre journée.

Cette année, Kévin, notre animateur sportif, vous initie à la marche afghane, une technique ancestrale utilisée par les caravaniers pour marcher longtemps sans s’épuiser.

Grâce à une respiration nasale maîtrisée et synchronisée avec vos pas, apprenez à économiser votre énergie et à améliorer votre endurance.

Et quel meilleur endroit pour s’initier que le cadre naturel apaisant de la station thermale de Bagnoles de l’Orne et sa forêt ?

Pratique

– Durée 2h00.

Office de tourisme Avenue de la Ferté Macé Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

English : Initiation à la marche afghane

If running and cycling aren’t your cup of tea, we’ve got just the thing for you!

You’ll be invigorated for the rest of your day.

This year, Kévin, our sports leader, will introduce you to Afghan walking, an ancestral technique used by caravanners to walk for long distances without getting exhausted.

Thanks to controlled nasal breathing synchronized with your steps, you’ll learn to save energy and improve your stamina.

And what better place to start than in the soothing natural surroundings of the Bagnoles de l?Orne spa and forest?

Practicalities

– Duration: 2h00.

German :

Wenn Laufen und Radfahren nicht Ihre Tasse Tee sind, haben wir den richtigen Schuh für Sie gefunden, um Bewegung mit Sanftheit zu verbinden!

So können Sie sich für den Rest des Tages erfrischt fühlen.

Dieses Jahr führt Sie unser Sportlehrer Kévin in das afghanische Gehen ein, eine uralte Technik, die von den Karawanenführern verwendet wird, um lange Strecken zu gehen, ohne sich zu erschöpfen.

Durch eine kontrollierte Nasenatmung, die mit Ihren Schritten synchronisiert wird, lernen Sie, Ihre Energie zu sparen und Ihre Ausdauer zu verbessern.

Und wo könnte man das besser lernen als in der beruhigenden Natur des Kurortes Bagnoles de l’Orne und seines Waldes?

Praktische Hinweise

– Dauer: 2 Stunden.

Italiano :

Se la corsa e il ciclismo non sono la vostra passione, abbiamo quello che fa per voi!

Sarete rinvigoriti per il resto della giornata.

Quest’anno Kévin, il nostro animatore sportivo, vi introdurrà alla camminata afgana, una tecnica ancestrale utilizzata dai carovanieri per percorrere lunghe distanze senza affaticarsi.

Grazie alla respirazione nasale controllata e sincronizzata con i passi, imparerete a risparmiare energia e a migliorare la vostra resistenza.

E quale posto migliore per iniziare se non la natura rilassante delle terme e della foresta di Bagnoles de l’Orne?

Pratiche:

– Durata: 2h00.

Espanol :

Si correr y montar en bicicleta no es lo tuyo, ¡tenemos justo lo que necesitas!

Tendrás energía para el resto del día.

Este año, Kévin, nuestro monitor deportivo, te iniciará en la marcha afgana, una técnica ancestral utilizada por los caravaneros para caminar largas distancias sin cansarse.

Gracias a una respiración nasal controlada y sincronizada con los pasos, aprenderás a ahorrar energía y a mejorar tu resistencia.

¿Y qué mejor lugar para empezar que el relajante entorno natural del balneario y el bosque de Bagnoles de l’Orne?

Aspectos prácticos

– Duración: 2h00.

L'événement Initiation à la marche afghane Bagnoles de l'Orne Normandie