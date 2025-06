INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE À L’OMBRE Juzet-d’Izaut 9 juillet 2025 09:00

INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE À L'OMBRE
Juzet-d'Izaut
Haute-Garonne

Découvrez la marche nordique à l’ombre dans les Pyrénées en versant Nord sous la fraicheur en milieu forestier, initiez-vous à cette pratique de randonnée avec une accompagnatrice en montagne dans un cadre sauvage et préservé. Attention, on devient très vite addict à la pratique !

A chacun ses bâtons et son rythme, l’important c’est de bien respirer ! Séance d’initiation à la marche nordique où vous découvrirez tous ses bienfaits. C’est une séance découverte de l’activité pour un public débutant à partir de 12 ans. Cette séance commencera par un échauffement, ensuite un apprentissage à la technique de marche avec les bâtons, ensuite sur le parcours, mise en situation d’exercices et pour finir, une séquence d’étirements. A la portée de tous, la marche nordique est l’activité idéale pour se maintenir en forme sans souffrir. Côté terrain de jeu, un paysage exceptionnel dans nos Pyrénées sauvages et préservées.

A partir de 12 ans. 20 .

PLACE DE LA MAIRIE

Juzet-d’Izaut 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

English :

Discover Nordic walking in the shade on the north-facing slopes of the Pyrenees, in the cool of the forest. Learn to hike with a mountain guide in a wild, unspoilt setting. Book with the Cagire Garonne Salat Tourist Office

German :

Entdecken Sie Nordic Walking im Schatten der Pyrenäen auf der Nordseite unter der Kühle des Waldes. Lassen Sie sich von einer Bergführerin in diese Art des Wanderns in einer wilden und geschützten Umgebung einführen. Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat

Italiano :

Scoprite il nordic walking all’ombra sui versanti nord dei Pirenei, al fresco della foresta. Imparate a camminare con una guida alpina in un ambiente selvaggio e incontaminato. Prenotate in anticipo presso l’Ufficio del Turismo di Cagire Garonne Salat

Espanol :

Descubra la marcha nórdica a la sombra en las laderas orientadas al norte de los Pirineos, al frescor del bosque. Aprenda a caminar con un guía de montaña en un entorno salvaje y virgen. Reserve con antelación en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat

L’événement INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE À L’OMBRE Juzet-d’Izaut a été mis à jour le 2025-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE