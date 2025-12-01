Initiation à la marche nordique Barneville-Carteret

Initiation à la marche nordique

A la portée de tous, la marche nordique est l’activité idéale pour se maintenir en forme sans souffrir. Côté décor et terrain de jeu, les dunes du Cotentin, que demander de mieux ?

Un paysage exceptionnel, rien de plus motivant pour démarrer les échauffements en douceur ! Ce matin, Jean-Pierre, moniteur diplômé, vous initie à la marche nordique. A chacun ses bâtons et son rythme, l’important c’est de bien respirer !

Au bout de quelques mètres, déjà, vous vous sentez comme vivifié, votre corps s’est réchauffé et votre cœur s’adapte au rythme de vos pas. Attention, on devient très vite addict à la pratique !

Chaque lundi Cap de Carteret (Barneville-Carteret).

Chaque mercredi Lindbergh-plage (Saint-Lô-d’Ourville).

Le lieu exact de rendez-vous sera indiqué après la réservation.

Durée 2h conseillé à partir de 14 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin. .

