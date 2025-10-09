Initiation à la marche nordique Entrée du parc des Buttes-Chaumont Paris

Initiation à la marche nordique Entrée du parc des Buttes-Chaumont Paris jeudi 9 octobre 2025.

Une initiation accessible à tous

Le jeudi 9 octobre 2025, de 9h20 à 11h, une séance d’initiation à la marche nordique est proposée, au départ de l’entrée du parc des Buttes-Chaumont, en face de la mairie du 19ᵉ arrondissement.

Ouvert à tous, sans inscription ni participation financière, cet atelier est conçu pour vous faire découvrir les bienfaits de cette marche dynamique, adaptée à tous les niveaux.

Une belle opportunité pour allier sport, santé et plaisir en plein air.

Prévoyez une tenue confortable.

L’Assurance Maladie vous propose une initiation à la marche nordique, une activité douce et bénéfique pour la santé, idéale pour se remettre en mouvement en pleine nature. Une occasion parfaite pour apprendre les bases de cette discipline et profiter des paysages du parc des Buttes-Chaumont.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 09h20 à 11h00

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 30 personnes

Public adultes. A partir de 60 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-09T12:20:00+02:00

fin : 2025-10-09T14:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-09T09:20:00+02:00_2025-10-09T11:00:00+02:00

Entrée du parc des Buttes-Chaumont place Armand-Carrel 75019 Paris

https://lannuaire.service-public.fr/ile-de-france/paris/40b6da20-9052-450d-bdd3-2218fb47e89d