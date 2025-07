INITIATION A LA MARCHE NORDIQUE Les Angles

INITIATION A LA MARCHE NORDIQUE Les Angles mercredi 13 août 2025.

INITIATION A LA MARCHE NORDIQUE

Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-13 15:30:00

fin : 2025-08-13 17:30:00

2025-08-13

Guillaume, accompagnateur montagne, vous propose de découvrir la Marche Nordique, sport dérivé du ski de fond. Nécessité d’avoir des bâtons spécifiques possibilité de les louer à L’Office de tourisme (3 €), inscriptions obligatoires à l’Office de Tou…

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Mountain guide Guillaume invites you to discover Nordic Walking, a sport derived from cross-country skiing. Specific poles are required, and can be rented from the Tourist Office (3 ?). Registration is compulsory at the Tourist Office.

German :

Guillaume, ein Bergführer, bietet Ihnen die Möglichkeit, Nordic Walking zu entdecken, eine Sportart, die vom Skilanglauf abgeleitet ist. Sie benötigen spezielle Stöcke, die Sie im Tourismusbüro ausleihen können (3 ?), Anmeldung im Tourismusbüro erforderlich.

Italiano :

Guillaume, guida alpina, vi invita a scoprire il Nordic Walking, uno sport derivato dallo sci di fondo. Sono necessari bastoncini specifici che possono essere noleggiati presso l’Ufficio del Turismo (3 ?). L’iscrizione è obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Guillaume, guía de montaña, le invita a descubrir la marcha nórdica, un deporte derivado del esquí de fondo. Se necesitan bastones específicos que se pueden alquilar en la Oficina de Turismo (3 €). La inscripción es obligatoria en la Oficina de Turismo.

