Initiation à la Marche nordique

Saint-Lô-d’Ourville Port-Bail-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-06 09:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-06

A la portée de tous, la marche nordique est l’activité idéale pour se maintenir en forme sans souffrir. Côté décor et terrain de jeu, les dunes du Cotentin, que demander de mieux ?

Un paysage exceptionnel, rien de plus motivant pour démarrer les échauffements en douceur ! Ce matin, Jean-Pierre, moniteur diplômé, vous initie à la marche nordique. A chacun ses bâtons et son rythme, l’important c’est de bien respirer !

Au bout de quelques mètres, déjà, vous vous sentez comme vivifié, votre corps s’est réchauffé et votre cœur s’adapte au rythme de vos pas. Attention, on devient très vite addict à la pratique !

Durée 2h activité réalisable à partir de 12 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation. .

Saint-Lô-d’Ourville Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation à la Marche nordique

L’événement Initiation à la Marche nordique Port-Bail-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Cotentin