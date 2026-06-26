Informations pratiques

Saint-Jean-de-la-Rivière

Initiation à la marche nordique

Cale Saint-Jean-de-la-Rivière Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-06

A la portée de tous, la marche nordique est l’activité idéale pour se maintenir en forme sans souffrir. Côté décor et terrain de jeu, les dunes du Cotentin, que demander de mieux ?

Un paysage exceptionnel, rien de plus motivant pour démarrer les échauffements en douceur ! Ce matin, Jean-Pierre, moniteur diplômé, vous initie à la marche nordique. A chacun ses bâtons et son rythme, l’important c’est de bien respirer !

Au bout de quelques mètres, déjà, vous vous sentez comme vivifié, votre corps s’est réchauffé et votre cœur s’adapte au rythme de vos pas. Attention, on devient très vite addict à la pratique !

Durée 2h activité réalisable à partir de 12 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation. .

Cale Saint-Jean-de-la-Rivière 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Initiation à la marche nordique

L’événement Initiation à la marche nordique Saint-Jean-de-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cotentin