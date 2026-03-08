Initiation à la Marche Nordique -Vichy Vitalité La Rotonde Vichy
Initiation à la Marche Nordique -Vichy Vitalité La Rotonde Vichy mardi 14 avril 2026.
Initiation à la Marche Nordique -Vichy Vitalité
La Rotonde Boulevard de Lattre de Tassigny Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-16 15:30:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-16 2026-05-05 2026-05-07 2026-06-09
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Racing Club de Vichy Athlétisme propose des séances gratuites de découverte initiation à la Marche nordique.
Renseignements et inscription par téléphone.
.
La Rotonde Boulevard de Lattre de Tassigny Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 58 90 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Vichy Vitality program, Racing Club de Vichy Athlétisme offers free discovery sessions: introduction to Nordic Walking.
Information and registration by telephone.
L’événement Initiation à la Marche Nordique -Vichy Vitalité Vichy a été mis à jour le 2026-03-08 par Vichy Destinations