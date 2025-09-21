Initiation à la marche nordique Wattwiller

Initiation à la marche nordique Wattwiller dimanche 21 septembre 2025.

Initiation à la marche nordique

Lieu dit du Hirtzenstein Wattwiller Haut-Rhin

Une activité accessible à tous pour renforcer le corps et profiter du plein air.

Une activité complète qui allie les bienfaits de la marche et d’un entraînement dynamique. Accessible à tous, elle renforce le corps tout en offrant un moment convivial en plein air. .

Lieu dit du Hirtzenstein Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 50 34 12 91 vitalcoaching68@gmail.com

English :

An activity accessible to all to strengthen the body and enjoy the great outdoors.

German :

Eine für alle zugängliche Aktivität, um den Körper zu stärken und die frische Luft zu genießen.

Italiano :

Un’attività accessibile a tutti per rafforzare il corpo e divertirsi all’aria aperta.

Espanol :

Una actividad accesible a todos para fortalecer el cuerpo y disfrutar del aire libre.

