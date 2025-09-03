Initiation à la méditation en groupe La Tisanerie Pontarlier
Initiation à la méditation en groupe
La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-09-03 19:15:00
fin : 2025-09-03 21:00:00
2025-09-03
Pour tout niveau. Thème scan corporel en profondeur pour retrouver la paix dans le corps et dans le cœur ou thème spontané à votre convenance.
Dimitri RIVAL est praticien Reïki, masseur bien-être depuis 2015, pratiquant régulier de méditation.
Réservation recommandée. .
La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 33 62 32 guidedumieuxetre@gmail.com
