Initiation à la méditation en groupe La Tisanerie Pontarlier mercredi 3 septembre 2025.

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-03 19:15:00
fin : 2025-09-03 21:00:00

2025-09-03

Pour tout niveau. Thème scan corporel en profondeur pour retrouver la paix dans le corps et dans le cœur ou thème spontané à votre convenance.
Dimitri RIVAL est praticien Reïki, masseur bien-être depuis 2015, pratiquant régulier de méditation.
Réservation recommandée.   .

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 33 62 32  guidedumieuxetre@gmail.com

